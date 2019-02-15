2019-02-15T18:03:15+03:00
Общество

Поселок Строитель в Рязани остался без единственного муниципального автобуса

Одна машина была на линии, и та сломалась
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Напомним, на маршруте «Рязань-2 – пос. Строитель» работает одна машина муниципальной автоколонны. В итоге интервал движения, даже в часы пик, более часа. В пятницу пал и этот боец.

– 15 февраля по технической неисправности произошел сход автобуса. Начиная с субботы, 16 февраля, автобус вернется на линию, – сообщили пресс-службе администрации Рязани.

Городские власти напомнили, что кроме муниципального транспорта, работает и коммерческий: маршрут №88 «ул. Крупской – пос. Строитель» обеспечен 20 автобусами среднего класса. У них плановый интервал движения в часы пик 6-8 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
15-летний рязанец умыкнул у родителей внедорожник и устроил ДТП, в котором пострадали шесть человек
В рязанском райцентре злоумышленник украл игрушки, сладости и табак
В Рязанской области на субботу прогнозируют до +2
Неродная кровь: рязанца суд лишил родительских прав
Рязанская прокуратура в 2018 году каждое пятое дело о коррупции не «пропустила» в суд
В Рязани у многоэтажного дома обнаружен труп мужчины
В отделении полиции рязанка требовала для юной дочери паспорт советского образца
В Рязанской области увеличилось число доноров
Из банковского офиса в Рязани украли деньги
Любимов: Медицинские истории рязанцев оцифруют и трансформируют в цифровой паспорт
В Рязанской области из-за аварии на водопроводе без воды остались 15 многоэтажек и детский садик
«Рязанская автоколонна №1310» меняет расписание маршрута №13
Рязанское МП «Детское питание» заключало договора с поставщиками «втихую»
В Рязани на газовой заправке загорелся грузовик (фото)
Мама при получении паспорта дочери устроила скандал в отделе рязанской полиции
Во дворе рязанской многоэтажки внедорожник сбил молодого мужчину
Управляющая компания приводит улицы Рязани в порядок
Рязанцам увеличили финансовую помощь от ПФР на погребение родственников
Рязанцев приглашают на предпремьерный показ исторической мелодрамы «Тобол»