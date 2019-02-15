Поселок Строитель в Рязани остался без единственного муниципального автобуса
Одна машина была на линии, и та сломалась
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Напомним, на маршруте «Рязань-2 – пос. Строитель» работает одна машина муниципальной автоколонны. В итоге интервал движения, даже в часы пик, более часа. В пятницу пал и этот боец.
– 15 февраля по технической неисправности произошел сход автобуса. Начиная с субботы, 16 февраля, автобус вернется на линию, – сообщили пресс-службе администрации Рязани.
Городские власти напомнили, что кроме муниципального транспорта, работает и коммерческий: маршрут №88 «ул. Крупской – пос. Строитель» обеспечен 20 автобусами среднего класса. У них плановый интервал движения в часы пик 6-8 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU