Любимов: Медицинские истории рязанцев оцифруют и трансформируют в цифровой паспорт
15 февраля на тематическом бизнес-завтраке в рамках Российского инвестиционного форума губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал о планах по созданию так называемой геоинформационной системы. По его словам, она поспособствует динамичному развитию территорий и созданию комфортной среды для людей.
Первым шагом в этом направлении стала оцифровка медицинских историй, однако власти хотят пойти дальше и объединить в одном месте все данные о человеке:
- Мы хотим сделать не просто электронную карту больного, но и трансформировать ее в цифровой паспорт, - заявил глава региона. - Можно будет увидеть с детства персональную траекторию каждого молодого жителя области. Это масштабная задача, которую мы обязаны выполнить в короткий срок.
Любимов добавил, что в паспорт, в том числе, планируют включать данные об образовании и профессиональной деятельности. Проект реализуется с Агентством стратегических инициатив и фондом «Иннопрактика».
ИСТОЧНИК KP.RU