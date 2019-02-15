Любимов: Медицинские истории рязанцев оцифруют и трансформируют в цифровой паспорт

СЕГОДНЯ 13:02 2019-02-15T13:02:29+03:00

Туда же планируют включить данные об образовании и профессиональной деятельности

Изменить размер текста: A A

15 февраля на тематическом бизнес-завтраке в рамках Российского инвестиционного форума губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал о планах по созданию так называемой геоинформационной системы. По его словам, она поспособствует динамичному развитию территорий и созданию комфортной среды для людей.

Первым шагом в этом направлении стала оцифровка медицинских историй, однако власти хотят пойти дальше и объединить в одном месте все данные о человеке:

- Мы хотим сделать не просто электронную карту больного, но и трансформировать ее в цифровой паспорт, - заявил глава региона. - Можно будет увидеть с детства персональную траекторию каждого молодого жителя области. Это масштабная задача, которую мы обязаны выполнить в короткий срок.

Любимов добавил, что в паспорт, в том числе, планируют включать данные об образовании и профессиональной деятельности. Проект реализуется с Агентством стратегических инициатив и фондом «Иннопрактика».

ИСТОЧНИК KP.RU