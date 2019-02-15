В Рязани на газовой заправке загорелся грузовик (фото)

СЕГОДНЯ 10:52 2019-02-15T11:04:55+03:00

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Ранним утром 15 февраля в Рязани на улице Военных автомобилистов произошел пожар – на газовой заправке загорелся грузовик.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС России, сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 7.37. На место отправились четыре пожарных расчета. В 7.55 пожар ликвидировали.

Объект находится рядом с АО Рязаньхлеб – здесь заправляются муковозы этого хлебозавода. Один из них и загорелся утром в пятницу.

В результате повреждены грузовик и часть имущества. Площадь пожара – 14 кв. метра. Пострадавших нет.

Фото: группа «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте.

Фото: пользователь группы «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU