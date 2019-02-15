В Рязани на газовой заправке загорелся грузовик (фото)
Ранним утром 15 февраля в Рязани на улице Военных автомобилистов произошел пожар – на газовой заправке загорелся грузовик.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС России, сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 7.37. На место отправились четыре пожарных расчета. В 7.55 пожар ликвидировали.
Объект находится рядом с АО Рязаньхлеб – здесь заправляются муковозы этого хлебозавода. Один из них и загорелся утром в пятницу.
В результате повреждены грузовик и часть имущества. Площадь пожара – 14 кв. метра. Пострадавших нет.
Фото: группа «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте.
Фото: пользователь группы «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU