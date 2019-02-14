В Госавтоинспекции Рязани изменились телефоны для обращения водителей

СЕГОДНЯ 15:50 2019-02-14T15:50:05+03:00

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В Отдельном батальоне ДПС ГИБДД УМВД России по Рязанской области изменились телефоны. Напомним, батальон расположен в поселке Мирный на улице Лесной и обслуживает областной центр.

Сюда звонят по всем вопросам, связанным с безопасностью дорожного движения в Рязани: при ДТП, в случае обнаружения подозрительного водителя (пьяного, к примеру) и так далее.

Теперь звонить нужно по номерам: 8 (4912) 29-74-54 и 29-74-64.

Ранее работавшие номера 46-30-40 и 46-30-41 с этого дня не действуют, пояснили «Комсомолке» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU