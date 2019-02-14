2019-02-14T14:39:42+03:00
Происшествия

Полиция ищет очевидцев наезда на пенсионера в Рязани

Пожилой мужчина получил травмы различной степени тяжести
Антон КОНОВАЛОВ
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Отдельный батальон ДПС регионального ГИБДД устанавливает очевидцев наезда на пенсионера в Рязани. 27 ноября на улице Новоселов 88-летний мужчина попал под Daewoo Nexia. Инцидент произошел вблизи дома №33.

Согласно предварительной информации, опубликованной на следующий день, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Тогда же уточнялось, что автомобилем управлял 21-летний житель Рязанской области.

С информацией о ДТП просят обращаться по телефонам (4912) 29-95-86, 46-30-40, а также по адресу: ул.Лесная, д.28, каб.211.

ИСТОЧНИК KP.RU

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