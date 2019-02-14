В Рязани фура врезалась в Toyota Hilux – пострадали двое
В среду, 13 февраля, около 11:00 в Рязани произошло ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась на Куйбышевском шоссе.
51-летний водитель на грузовике DAF с полуприцепом, по предварительной информации, поворачивая налево, не пропустил ехавший по встречному направления Toyota Hilux. В итоге фура и легковой автомобиль столкнулись.
Пострадали два пассажира легковушки. Рязанцы в возрасте 59 и 42 лет госпитализированы с травмами.
За рулем внедорожника был 53-летний житель Старожиловского района. Он не пострадал.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU