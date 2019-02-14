2019-02-14T10:43:48+03:00
Происшествия

В Рязани фура врезалась в Toyota Hilux – пострадали двое

Оба человека в больнице
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Изменить размер текста:

В среду, 13 февраля, около 11:00 в Рязани произошло ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась на Куйбышевском шоссе.

51-летний водитель на грузовике DAF с полуприцепом, по предварительной информации, поворачивая налево, не пропустил ехавший по встречному направления Toyota Hilux. В итоге фура и легковой автомобиль столкнулись.

Пострадали два пассажира легковушки. Рязанцы в возрасте 59 и 42 лет госпитализированы с травмами.

За рулем внедорожника был 53-летний житель Старожиловского района. Он не пострадал.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за плохой уборки снега рязанская прокуратура направила в суды 8 исков
Пьяный рязанец вынес из супермаркета электронные весы
На злобу дня: рязанка засудила УК за упавший на автомобиль снег
Врачи рязанской горбольницы № 11 спасли пациенту единственную почку
В рязанском райцентре мужчина угрожал сожительнице ножницами и подушкой
На рязанской дороге Chevrolet Cruze улетел в кювет и опрокинулся
Рязанской области выделят больше 1 миллиарда на ясельные группы
Рязанцев приглашают на предпремьерный показ триллера «Омен: Перерождение»
Рязанца осудили за сломанный полицейскому нос
Рязанский должник попытался спрятаться от пристава в подполе
Сотни дворников убирали до вечера снег на улицах Рязани
В администрации Рязани вручили юбилейные медали ветеранам Афганистана
Во дворах Рязани началось массовое сооружение снеговиков
Врачи бесплатно обследовали рязанцев на опасность образования тромбов
Администрация Рязани: Коммунальные службы города будут работать круглосуточно
Начальник управления благоустройства Рязани покидает пост
Прокуратура требует разобраться с переходом через железную дорогу в рязанском райцентре
Новый глубинный насос в Рязанской области установили через 5 дней после того, как сгорел старый
Рязанец взломал авто и украл автомагнитолу, навигатор и регистратор
Рязанский суд разрешил спор о ДТП с машиной без ОСАГО
Рязанский застройщик выплатит компенсацию за просрочку сдачи дома
Днем четверга в Рязанской области вновь прогнозируют снег, но небольшой
Принимать льготные карты будут еще 10 перевозчиков Рязани (список маршрутов)
Жителей рязанской пятиэтажки эвакуировали из-за пожара