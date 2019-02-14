В Рязани фура врезалась в Toyota Hilux – пострадали двое

СЕГОДНЯ 10:40 2019-02-14T10:43:48+03:00

Оба человека в больнице

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В среду, 13 февраля, около 11:00 в Рязани произошло ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась на Куйбышевском шоссе.

51-летний водитель на грузовике DAF с полуприцепом, по предварительной информации, поворачивая налево, не пропустил ехавший по встречному направления Toyota Hilux. В итоге фура и легковой автомобиль столкнулись.

Пострадали два пассажира легковушки. Рязанцы в возрасте 59 и 42 лет госпитализированы с травмами.

За рулем внедорожника был 53-летний житель Старожиловского района. Он не пострадал.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU