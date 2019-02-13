2019-02-13T19:49:53+03:00
Общество

Во дворах Рязани началось массовое сооружение снеговиков

Перерыв в снегопаде, наступивший вечером 13 февраля, дети использовали для лепки «снежных баб»
Валерий КОТОВ
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В создании арт-объекта детям помогали взрослыеВ создании арт-объекта детям помогали взрослыеФото: Владимир ФРОЛОВ
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Снегопад, продолжавшийся в Рязани весь день 13 февраля, прекратился около 17:00. В то же время температура воздуха до наступления темноты была около 0 градусов по Цельсию, поэтому выпавший снег был рыхлым, но липким. Это позволило детворе, гуляющей во дворах жилых кварталов, начать лепку большого количества снеговиков.

В одном из дворов микрорайона Канищево за консультациями дети обратились к дворникам, убиравшим в это время снег на пешеходных дорожках. У соседнего дома им помогал проходивший мимо мужчина. В поселке Приокский на одной из спортплощадок дети накатали такие большие шары для «снежной бабы», что у них не хватило сил поставить их один на другой.

Не всегда большой снежный шар удавалось сдвинуть с места Фото: Владимир ФРОЛОВ

Не всегда большой снежный шар удавалось сдвинуть с местаФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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