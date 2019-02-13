Работу рязанских управляющих компаний по уборке снега проверила прокуратура

13 Февр. 10:27 2019-02-13T10:27:23+03:00

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Прокуратура Рыбновского района проверила, как управляющие организации райцентра занимаются уборкой снега и наледи, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Проверяли дворы и крыши многоэтажек, расположенных на улицах Большая, Юбилейная, Путейская, Электротяговая, Медицинская, Березовая, Мира, Прогресса и ряд других улиц города.

В итоге установлено, что придомовые территории части многоэтажек не очищены – ни от снега, ни ото льда. Причем запущено все настолько, что не только пешеходы не могут нормально пройти, но и транспорт, в том числе скорая помощь – проехать.

Теперь в адрес управляющих организаций ТСЖ «Вожа», «ЖУК», «УК «Наш Дом» и «Развитие-Центр» внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU