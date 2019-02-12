2019-02-12T13:32:09+03:00
Звезды

Рязань может лишиться последнего кинотеатра «Люксор»

Площадкой интересуются другие крупные игроки рынка
Константин МОГИЛИН
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Последний оставшийся в Рязани кинотеатр «Люксор» может перекупить одна из крупных российских сетей. О том, что сеть потеряла большую часть своих кинотеатров, пишет «РБК».

В начале 2018 года у «Люксора» был 21 кинотеатр. К январю 2019 года в сети, задолжавшей кредиторам миллиарды рублей, осталось лишь пять кинотеатров, один из которых работает в Рязани.

Эксперты, опрошенные изданием, предположили, что владельцы «Люксора» «слишком оптимистично смотрели на рост рынка, не прислушивались к мнению тех, кто говорил, что реального роста нет и не предвидится».

Интерес к оставшимся у «Люксора» пяти кинотеатрам проявляют крупнейшие игроки рынка: «Синема парк», «Формула кино» и «Киномакс», утверждают источники.

Напомним, минувшим летом закрылся кинотеатр сети расположений в ТРЦ «Барс». На смену ему ненадолго пришла сеть «Тетерин фильм», а затем «Кино-Люкс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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