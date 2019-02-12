2019-02-12T08:18:08+03:00
Происшествия

Рязанское МЧС выпустило «гололедное» метеопредупреждение

Также, как сообщалось ранее, ожидается порывистый ветер
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

ГУ МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные местного филиала Гидрометцентра, выпустило метеопредупреждение.

- 12 февраля на дорогах региона гололедица, местами сильная, - говорится в его тексте.

Как уже ранее сообщалось в прогнозе на вторник, также ожидается сильный ветер с порывами 12-17 метров в секунду. Кроме того, выпадут осадки в виде снега, мокрого снега и даже дождя. Температура по области – нетипично высокая для середины февраля и в отдельных районах может подняться до +1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотни дворников убирали до вечера снег на улицах Рязани
В администрации Рязани вручили юбилейные медали ветеранам Афганистана
Во дворах Рязани началось массовое сооружение снеговиков
Врачи бесплатно обследовали рязанцев на опасность образования тромбов
Администрация Рязани: Коммунальные службы города будут работать круглосуточно
Начальник управления благоустройства Рязани покидает пост
Прокуратура требует разобраться с переходом через железную дорогу в рязанском райцентре
Новый глубинный насос в Рязанской области установили через 5 дней после того, как сгорел старый
Рязанец взломал авто и украл автомагнитолу, навигатор и регистратор
Рязанский суд разрешил спор о ДТП с машиной без ОСАГО
Рязанский застройщик выплатит компенсацию за просрочку сдачи дома
Днем четверга в Рязанской области вновь прогнозируют снег, но небольшой
Принимать льготные карты будут еще 10 перевозчиков Рязани (список маршрутов)
Жителей рязанской пятиэтажки эвакуировали из-за пожара