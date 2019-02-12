Рязанское МЧС выпустило «гололедное» метеопредупреждение
Также, как сообщалось ранее, ожидается порывистый ветер
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ГУ МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные местного филиала Гидрометцентра, выпустило метеопредупреждение.
- 12 февраля на дорогах региона гололедица, местами сильная, - говорится в его тексте.
Как уже ранее сообщалось в прогнозе на вторник, также ожидается сильный ветер с порывами 12-17 метров в секунду. Кроме того, выпадут осадки в виде снега, мокрого снега и даже дождя. Температура по области – нетипично высокая для середины февраля и в отдельных районах может подняться до +1 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU