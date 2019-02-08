Явный аутсайдер, «Ижсталь», переиграл ХК «Рязань»

8 Февр. 20:28 2019-02-08T20:28:35+03:00

Без главного тренера на скамейке «горожане» пришли в аморфное состояние, из которого вышли лишь в конце матча

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В очередном туре регулярного чемпионата «ВХЛ-Кубок Шелкового пути» ХК «Рязань» встречался с «Ижсталью» из Ижевска, занимавшей 28 позицию в табели о рангах, и проиграл 1:2.

«Сталевары» выдержали кавалерийский наскок гостей, игру постепенно выровняли и за 4:56 до конца первого периода заставили Денисова вынуть шайбу из «паутины» за спиной. Афанасьев выкатился из угла и вывел «Ижсталь» вперед 1:0. И так невысокий темп поутих, до сирены, отправляющей команды на перерыв, счет не изменился. Не взирая на то, что гости попадали в створ ворот соперника в два раза чаще. Но лишь попадали…

Второй период начался игрой соперников на встречных курсах. Но за первые 5 минут лишь Репьях смог создать настоящую угрозу вратарю «Ижстали» Долганову. Взрыв эмоций трибун вызвал выход один на один Александра Васильева, но форвард не смог выиграть дуэль у голкипера. А затем вдохновленные «сталевары» прижали гостей к воротам, организовав настоящую осаду, впоследствии переросшую в настоящую игровую инициативу хозяев льда. Как следствие, Борисов броском от борта заставил Денисова ошибиться, 2:0. Даже комментатор воскликнул: «Гостям надо просыпаться!».

Третий период начался атаками «горожан». Судьи прибегли к видеопросмотру, но на центр льда не показали. Рязанцы словно услышали комментатора, создали несколько опасных моментов, но выручал Долганов. Все же на 55 минуте Карпов «распечатал» ворота хозяев льда. Затем случилось дежавю первого периода — активнее некоторый отрезок времени провели хозяева льда. За минуту с небольшим до конца основного времени вместо Денисова вышел полевой игрок. Счет так и не изменился...

Болельщик ХК «Рязань» Андрей Жулев:

- Игра никакая, точнее, ее вообще нет. Такое ощущение, что играет последняя и первая команда чемпионата. Вот даже не поворачивается язык сказать, что «Рязань» борется. Никто ни за что не борется!

ИСТОЧНИК KP.RU