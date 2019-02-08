Рязанская Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев массового ДТП

СЕГОДНЯ 16:06 2019-02-08T16:06:00+03:00

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Отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД России по Рязанской области просит откликнуться очевидцев аварии, произошедшей в начале минувшего лета.

14 июня около 19 часов 40 минут в Рязани на Куйбышевском шоссе столкнулись три легковушки: LADA Vesta, LADA Kalina и Opel Astra. Авария произошла в районе дома №5.

В результате участники дорожно-транспортного происшествия получили травмы разной степени тяжести.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по этой аварии, обращаться по телефонам: 8 (4912) 29-95-86 и 46-30-40, а также по адресу: г. Рязань улица Лесная, д.28 кабинет 211.

ИСТОЧНИК KP.RU