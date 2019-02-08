Чтобы продать краденый мешок с зерном, рязанцы хитроумным способом угнали автомобиль

СЕГОДНЯ 12:23 2019-02-08T12:23:43+03:00

Однако из-за технических проблем свой грандиозный план до конца так и не довели

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Раскрывая угон в Александро-Невском районе, оперативники раскрыли еще и кражу, сообщает пресс-служба рязанской полиции.

Из гаража 63-летнего жителя райцентра исчез автомобиль – взломав ворота, кто-то увел его родной ВАЗ-2104.

На месте оперативники выяснили, что взломщиков было двое. Причем взлом удался либо потому, что они необычайно прозорливые, либо знают особенности конструкции: эти ворота можно запросто открыть и без ключа, достаточно вынуть один из запоров, фиксирующих створку. Отогнув часть металлического листа, неизвестные это и сделали.

В их поиске помогли местные жители: люди видели этот автомобиль и описали водителя и пассажира. Так удалось выйти на 32-летнего жителя поселка и его 26-летнего знакомого из Милославского района. Один из них был родственником пенсионера и, видимо, знал особенности этих ворот.

Мужчин нашли и задержали: они в это время преспокойно распивали спиртное. Машина же оказалась на окраине поселка – она попросту заглохла.

Выяснилось, что в гараж молодые люди пришли за мешком зерна. А когда потенциальный покупатель от него отказался, решили сбыть добычу в соседнем районе. Для этого нужен был транспорт… Так ВАЗ и покинул родные стены.

Сделка, кстати, совершилась, потому мужчины и устроили застолье. Машина же заглохла только на обратном пути.

Теперь в отношении обоих возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU