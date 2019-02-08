Руководители рязанской ИК-2 не уследили за азартными играми среди осужденных

СЕГОДНЯ 11:34 2019-02-08T11:34:49+03:00

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Рязанской спецпрокуратурой проведена проверка уголовно-исполнительного законодательства в ИК-2 УФСИН России по Рязанской области. В ходе проверки прокуроры выявили ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуроские работники выяснили, что в колонии не изолированы друг от друга осужденные, которые отбывают наказание в одном отряде и одновременно стоят на профучете как лица, организующие и активно участвующие в азартных играх с целью извлечения выгоды. Проще говоря, организованная группа «катал» делает свое грязное дело.

Средством профилактики правонарушений является индивидуальная работа с осужденными. Кроме того индивидуальная профилактика осуществляется путем изоляции подозреваемого, обвиняемого и осужденного от связей и условий, оказывающих на него негативное влияние. Сотрудники надзорного ведомства установили, что с рядом осужденных не проводились индивидуальные беседы достаточно продолжительное время, а это является нарушением нормативных актов.

Врио начальника ИК-2 внесено представление об устранении нарушений, которое находится в стадии рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU