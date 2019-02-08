Два малосильных рязанца решили чужой холодильник обменять на водку
В полицию обратился 51-летний житель города Новомичуринска. Мужчина купил новый холодильник, а старый поставил в подъезд, чтобы весной отправить на дачу. Однажды утром его на месте не оказалось. Оперативники прибыли на место и заметили на снегу широкий след. Воры не отличались хорошей физической подготовкой – волоком тащили холодильник из подъезда. Выяснилось, что они спрятали холодильник в кустах неподалеку от дома пострадавшего.
Отрабатывая это направление, полицейские установили, что к краже причастны жители города Новомичуринска: 37-летний мужчина и его ранее судимый за угон 21-летний приятель. Их разыскали и задержали сотрудники ОМВД России по Пронскому району.
Несостоявшиеся «металлисты» рассказали, что позже холодильник планировали сбыть как вторсырье, а деньги потратить на спиртное. Похищенное имущество изъяли, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела – уточняет пресс-служба регионального УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU