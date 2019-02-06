Рязанец потратил более 260 тысяч рублей из кассы магазина, где работал

СЕГОДНЯ 19:16 2019-02-06T19:16:50+03:00

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Прокуратура Железнодорожного района Рязани подготовила обвинительное заключение по уголовному делу 27-летнего товароведа из областного центра. Он работал в магазине одной из крупных торговых сетей, но гораздо больше думал о результатах спортивных матчей, чем о прямых служебных обязанностях. Молодой человек делал ставки в букмекерских фирмах, используя свой мобильный телефон, подключенный к интернету. Вскоре собственные средства у него закончились, а азарт все усиливался. Тогда он стал брать деньги из кассы магазина. Это продолжалось два дня, в течение которых он смог истратить доверенные ему работодателем 262,5 тысячи рублей.

Прокурором эти действия были квалифицированы как присвоение чужого имущества в крупном размере. Теперь, согласно части 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, 27-летнему товароведу грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 6 лет. Решение примет Железнодорожный районный суд Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU