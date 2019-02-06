9 февраля в Рязани пройдет День ремесел, а осенью – День краеведения

СЕГОДНЯ 18:46 2019-02-06T18:46:59+03:00

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На субботу, 9 февраля, в Рязанской области намечены мероприятия единого Дня народных промыслов и ремесел. Его программу представили общественности на пресс-конференции в региональном министерстве культуры, которая состоялась 6 февраля. Во многих культурных учреждениях и музеях областного и районных центров пройдут презентации и выставки, а главные мероприятия начнутся в 12:00 в областном научно-методическом центре народного творчества.

По словами министра культуры Вязанской области Виталия Попова, осенью 2019 года решено провести и единый День краеведения, в котором также примут участие все муниципалитеты. К нему учреждения культуры представят посетителям информацию о выдающихся земляках. Правда, точной даты проведения Дня краеведения еще нет. Скорее всего, он пройдет в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU