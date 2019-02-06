В ДТП на Касимовском шоссе Рязани столкнулись два молодых водителя

СЕГОДНЯ 10:40 2019-02-06T10:40:54+03:00

Один в итоге пострадал

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5 февраля около 21.25 в Рязани на Касимовском шоссе произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

20-летний мужчина на Ford Focus, по предварительной информации, начал разворачиваться и врезался в ВАЗ-2115, за рулем которого был 19-летний рязанец.

В результате водитель ВАЗ и 26-летняя пассажирка иномарки получили травмы. Медики оказали им помощь, госпитализации не потребовалось.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 6 человек получили травмы. В регионе произошло 20 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 3799 нарушений ПДД, в том числе 8 фактов управления в пьяном виде.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU