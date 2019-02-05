На Московском шоссе в Рязани микроавтобус сбил пешехода

СЕГОДНЯ 10:07 2019-02-05T10:09:38+03:00

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4 февраля в 8.30 на Московском шоссе в Рязани микроавтобус Ford сбил пешехода. Как пишет пресс-служба областного УМВД, 35-летний житель города переходил дорогу в не предназначенном для этого месте.

О состоянии пострадавшего сообщается лишь то, что он жив и доставлялся в медицинское учреждение. Обслуживал ли в момент случившегося Ford, которым управлял 29-летний житель Рязанской области, один из городских маршрутов, не уточняется.

Остальные 25 ДТП за минувшие сутки обернулись только материальным ущербом автовладельцам. 9 водителей на дорогах региона попались автоинспекторам в состоянии опьянения.

Фото: 62.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU