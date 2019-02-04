С банковской карты рязанки неизвестные списали 19 тысяч рублей
Жительница Рязани разместила в интернете объявление о продаже шубы, после чего с ее банковской карты неизвестные сняли более 19 тысяч рублей. Обратившись в полицию, 32-летняя женщина призналась, что сама сообщила потенциальным покупателям данные карты. Позже ее деньги списали через «мобильный банк».
Проведя специализированные технические мероприятия, оперативники выяснили, что «сделку» организовали 28-летний рязанец и его 17-летний родственник. Их уже разыскали и задержали, сообщает пресс-служба полиции.
Старший в этом дуэте общался с потенциальными жертвами, а младший, после получения информации о банковской карте, переводил деньги.
Теперь полицейские ищут других возможных жертв молодых людей и напоминают: передавать данные банковской карты нельзя передавать никому.
ИСТОЧНИК KP.RU