После жалоб в соцсети прокуратура проверила температуру в рязанском детсаду

СЕГОДНЯ 10:35 2019-02-04T10:54:08+03:00

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Прокуратура Пронского района проверила температуру воздуха в детском саду №2 Новомичуринска, сообщает пресс-служба надзорного органа. Проверку начали после дискуссии с соцсети ВКонтакте – родители возмущались в группе с говорящим названием Бабкин шум.

Шум оказался продуктивным: прокуроры нагрянули в детсад вместе с сотрудниками Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии.

Итог замеров: в игровых комнатах температура на момент проверки держалась в диапазоне от 17°С до 19,9°С. При том, что норматив для этих помещений +22°С +24°С для ясельных групп и +21°С +23°С для групп с детьми постарше.

Теперь прокуратурой района возбуждено административное производство в отношении юридического лица – МДОУ «Новомичуринский детский сад №2».

ИСТОЧНИК KP.RU