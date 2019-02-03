СЕГОДНЯ 18:16 2019-02-03T18:16:12+03:00

Первый вечер прошел в субботу с участием степ-шоу, в понедельник зрителей ждет концерт на фотовыставке

Изменить размер текста: A A

В Рязани проходит фестиваль «Зимние дни джаза». Первый его концерт состоялся в субботу, 2 февраля, в Муниципальном культурном центре. В программе «Волшебство степ- и джаз-импровизации» выступили рязанская группа FEELIN’S, детский музыкальный театр «Созвездие добра» и московские артисты, танцующие степ, шоу «Vortex».

До 10 февраля рязанские и приезжие музыканты познакомят жителей нашего города с разными жанрами джазовой музыки и современными модными тенденциями.

4 февраля в «Фотодоме» на улице Почтовой, 58 пройдет второй концерт проекта – выступление Мананы Оганян на выставке «Джаз глазами рязанских художников». Начало в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU