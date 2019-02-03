В Рязани проходит фестиваль «Зимние дни джаза»
В Рязани проходит фестиваль «Зимние дни джаза». Первый его концерт состоялся в субботу, 2 февраля, в Муниципальном культурном центре. В программе «Волшебство степ- и джаз-импровизации» выступили рязанская группа FEELIN’S, детский музыкальный театр «Созвездие добра» и московские артисты, танцующие степ, шоу «Vortex».
До 10 февраля рязанские и приезжие музыканты познакомят жителей нашего города с разными жанрами джазовой музыки и современными модными тенденциями.
4 февраля в «Фотодоме» на улице Почтовой, 58 пройдет второй концерт проекта – выступление Мананы Оганян на выставке «Джаз глазами рязанских художников». Начало в 18:00.
ИСТОЧНИК KP.RU