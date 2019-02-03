2019-02-03T10:47:14+03:00
Спорт

В Рязани проходят двухдневные соревнования «Лыжня Бирюкова»

Чемпион СССР Анатолий Бирюков выиграл турнир собственного имени в группе ветеранов
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Анатолий Бирюков считается в Рязани легендой советского спортаАнатолий Бирюков считается в Рязани легендой советского спортаФото: Владимир ФРОЛОВ
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270 лыжников из трех областей России (Рязанской, Московской и Тамбовской) принимают участие в ежегодных соревнованиях «Лыжня Бирюкова», которые проходят в начале февраля в Мемориальном парке Рязани. Они посвящены вкладу в развитие советского и российского спорта Анатолия Бирюкова, уроженца Захаровского района, который в 1973 году выиграл супермарафон на 70 км. К удивлению некоторых зрителей, считающих имя Бирюкова достоянием истории, сам он тоже вышел на старт в группе ветеранов.

2 февраля участники соревновались на разных дистанциях, проходя их классическим стилем. Гонку среди ветеранов выиграли сам Анатолий Бирюков и Людмила Цыпулина. Остальные победители вчерашнего дня – Алексей Григорьев, Екатерина Полтко, Алексей Цыпулин, Кристина Варакина, Андрей Ильиных, Екатерина Жукова, Андрей Пыриков, Анастасия Монастырева, Виталий Зверков и Анастасия Минкова. Сегодня, 3 февраля, соревнования начинаются в 11:00, лвжники проходят дистанции свободным стилем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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