На воскресенье в Рязанской области прогнозируют потепление и туман
Выпадут осадки, большая часть – ночью в виде снега
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Опубликован прогноз Рязанского гидрометцентра на 3 февраля. Температура воздуха по области ожидается на уровне -9…-4 градусов в ночь на воскресенье и -4…+1 градуса в дневное время.
В течение суток выпадут небольшие осадки (3,3 миллиметра), большая часть – ночью в виде снега. Сохранится гололедица, местами сильная.
Кроме того, МЧС со ссылкой на данные метеорологов предпреждает жителей региона о тумане, который ограничит видимость до 200-500 метров.
Ветер южный, днем до 11 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU