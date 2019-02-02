2019-02-02T18:59:31+03:00
Общество

На воскресенье в Рязанской области прогнозируют потепление и туман

Выпадут осадки, большая часть – ночью в виде снега
Антон КОНОВАЛОВ
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Опубликован прогноз Рязанского гидрометцентра на 3 февраля. Температура воздуха по области ожидается на уровне -9…-4 градусов в ночь на воскресенье и -4…+1 градуса в дневное время.

В течение суток выпадут небольшие осадки (3,3 миллиметра), большая часть – ночью в виде снега. Сохранится гололедица, местами сильная.

Кроме того, МЧС со ссылкой на данные метеорологов предпреждает жителей региона о тумане, который ограничит видимость до 200-500 метров.

Ветер южный, днем до 11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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