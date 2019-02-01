В Рязани определен новый состав регионального отделения ОНФ

СЕГОДНЯ 20:23 2019-02-01T20:23:48+03:00

При этом состав штаба обновился примерно на треть

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Конференция Рязанского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялась 31 января в конференц-зале областной библиотеки имени Горького На ней была произведена плановая ротация сопредседателей регионального штаба. Из старого состава переизбран только депутат Госдумы Андрей Красов. Вместо Игоря Трубицына и Владимира Юдина в числе сопредседателей руководитель Экологического рязанского альянса Евгений Рыбаков и генеральный директор завода «Тяжпрессмаш» Алексей Володин. Срок полномочий штаба изменился. Теперь вместо пяти лет он составляет 2 года.

Среди «штабных» работников-активистов также новые лица. Это, в частности общественный экологический инспектор Ирина Куликова, финалист конкурса «Лидеры России» Максим Стрельцов и руководитель Рязанского регионального отделения «Деловой России» Владимир Моторжин. Глава исполкома ОНФ в Рязанской области Евгений Зызин заявил, что состав штаба обновился на 25-30%.

В работе конференции приняла участие член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина, которая подчеркнула:

- Появились новые, молодые и перспективные кадры, у которых есть возможность показать себя в реализации приоритетных проектов Народного фронта.

ИСТОЧНИК KP.RU