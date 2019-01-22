Рязанские депутаты поддержали чеченскую инициативу о списании газовых долгов
Депутаты городской Думы Алексей Захаров и Петр Пыленок обратились в прокуратуру Рязанской области с просьбой списать безнадежные долги за газ и капремонт населению. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказал народный избранник Алексей Захаров.
Вдохновило депутатов на этот шаг решение Заводского районного суда Грозного, который обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» простить долги жителям республики.
В своем обращении в прокуратуру народные избранники призывают блюстителей закона последовать примеру коллег из Чечни и обратиться в суд с аналогичным исковым заявлением.
- Понимая, что в Российской Федерации не действует прецедентное право, основываемся на том, что в основе правовой системы лежат принципы единства правоприменительной практики и равенства субъектов РФ между собой, - написали в обращении в облпрокуратуру Алексей Захаров и Петр Пыленок.
Также депутаты попросили и.о. прокурора Рязанской области Юрия Монахова обратить внимание на взыскание долгов не только в области газоснабжения, но и во всей сфере ЖКХ, в том числе долгам в Фонд капитального ремонта.