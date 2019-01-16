2019-01-16T11:07:06+03:00
Происшествия

В ДТП на трассе Рязань – Ряжск пострадали четыре человека

Столкнулись Lada Vesta и Hyundai
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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Во вторник, 15 января, в 9.50 на дороге РязаньРяжск на территории Старожиловского района произошло серьезное ДТП. Столкнулись Lada Vesta и Hyundai.

По предварительной информации, 37-летний рязанец, управлявший Hyundai, допустил ошибку после совершения обгона, потерял контроль над машиной и врезался в автомобиль Lada Vesta. Вторым автомобилем управляла 26-летняя жительница областного центра.

В ДТП травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также 33-летняя пассажирка Hyundai и 60-летняя пассажирка Lada Vesta. Все пострадавшие госпитализированы.

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