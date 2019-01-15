В Рязани подорожали яйца и рыба
Меньше горожане будут платить за капусту и яблоки
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В Рязани наблюдается рост цен на яйца, картофель и мороженую неразделанную рыбу. Такие данные приводит управление экономического развития городской администрации со ссылкой на Рязаньстат.
По данным управления, с 25 декабря по 14 января отмечено снижение цен на свежую белокочанную капусту на 1,7% и яблоки на 1,1%.
Кроме того, в декабре минувшего года по сравнению с предыдущим месяцем подорожало куриное мясо (на 6 рублей 38 копеек), яйца (на 12 рублей 90 копеек), огурцы (на 36 рублей), помидоры на (20 рублей 50 копеек) и ряд других продуктов.