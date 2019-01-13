В Рязанской области уже начали готовиться к крещенским купаниям

СЕГОДНЯ 14:06 2019-01-13T14:06:47+03:00

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В минувшую пятницу, 11 января, в администрации Клепиковского района прошло совещание, посвященное подготовке к крещенским купаниям. По информации издательства «Пресса», купель оборудуют в деревне Калдево на реке Пра.

В пятницу же здесь и начали готовиться – расчищают подъезд и берег, а позже привезут дрова для традиционного костра. Подготовить нужно и площадку вокруг купели: на реке лежит снег, под которым местами есть вода и сейчас нужно снять этот слой, чтобы лед окреп окончательно.

Крестный ход по деревне пройдет 18 января в 18.30. А к купели все желающие могут добраться на организованном для этого транспорте: в 18 часов людей заберут с площади Ленина райцентра, а затем – с улицы Московской.

Кстати, на берегу сделают раздевалки и пункты обогрева с горячим чаем из самовара.