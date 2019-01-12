Два рязанца задержаны за то, что угрожали убить женщин
Управление МВД России по Рязанской области сообщило о задержании в Рязани двух граждан за угрозы убийством.
В Октябрьском районе пьяный 32-летний житель Рязани угрожал ножом 81-летней женщине, за что и поплатился. В соседнем Железнодорожном районе города 46-летний мужчина, который тоже злоупотребляет спиртным, совершенно серьезно заявил своей 40-летней сожительнице, что лишит ее жизни.
Задержание стало не единственной мерой воздействия на правонарушителей. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ, по которой им грозят принудительные работ на срок до 2 лет, либо лишение свободы также на срок до 2 лет.