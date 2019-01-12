2019-01-12T14:30:19+03:00
Происшествия

Два рязанца задержаны за то, что угрожали убить женщин

Возбуждены уголовные дела, по которым им грозит до 2 лет лишения свободы
Сергей ЮРЧЕНКО
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Один из правонарушителей угрожал пенсионерке, второй – сожительницеОдин из правонарушителей угрожал пенсионерке, второй – сожительнице
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Управление МВД России по Рязанской области сообщило о задержании в Рязани двух граждан за угрозы убийством.

В Октябрьском районе пьяный 32-летний житель Рязани угрожал ножом 81-летней женщине, за что и поплатился. В соседнем Железнодорожном районе города 46-летний мужчина, который тоже злоупотребляет спиртным, совершенно серьезно заявил своей 40-летней сожительнице, что лишит ее жизни.

Задержание стало не единственной мерой воздействия на правонарушителей. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ, по которой им грозят принудительные работ на срок до 2 лет, либо лишение свободы также на срок до 2 лет.

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