Два рязанца задержаны за то, что угрожали убить женщин

СЕГОДНЯ 14:29 2019-01-12T14:30:19+03:00

Один из правонарушителей угрожал пенсионерке, второй – сожительнице

Возбуждены уголовные дела, по которым им грозит до 2 лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

Управление МВД России по Рязанской области сообщило о задержании в Рязани двух граждан за угрозы убийством.

В Октябрьском районе пьяный 32-летний житель Рязани угрожал ножом 81-летней женщине, за что и поплатился. В соседнем Железнодорожном районе города 46-летний мужчина, который тоже злоупотребляет спиртным, совершенно серьезно заявил своей 40-летней сожительнице, что лишит ее жизни.

Задержание стало не единственной мерой воздействия на правонарушителей. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ, по которой им грозят принудительные работ на срок до 2 лет, либо лишение свободы также на срок до 2 лет.