2019-01-10T15:15:39+03:00
Авто

Отмена бесплатного часа в рязанском ТРЦ «Малина» привела к огромной пробке

Плату здесь ввели, а об удобстве клиентов позаботиться забыли
Ольга ПОШЕВЕЛЯ
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Водители стояли в пробке больше часа.Водители стояли в пробке больше часа.Фото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ
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С 9 января в ТРЦ «Малина» отменили первый бесплатный час парковки. Информация была размещена в группе торгового центра ВКонтакте.

У водителей нововведение вызвало шквал негодования: в группе состоят далеко не все, а само объявление в ТРЦ повесили почему-то уже на выезде.

При этом об удобстве услуги заранее не позаботились – терминал принимает исключительно наличные, а у многих с собой были только банковские карты, в итоге им пришлось идти к банкоматам.

Теоретически терминал к приему карт приспособлен. На практике – нет. Фото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ

Теоретически терминал к приему карт приспособлен. На практике – нет.Фото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ

Результат: в огромной пробке люди стояли порой по часу. А затем оплачивали это время на выезде… как парковку.

– Приехал в сковороду поесть, в итоге пролюбил 40 минут на выезд с парковки и 100 р дополнительно. Будем питаться и в кино ходить в другое место, – написал пользователь по имени Lev Smirnoff.

– Два часа! Вместо 30 минут. Создали транспортный коллапс... Денег вы, конечно, сегодня заработали, но вот о репутации торгового центра стоит задуматься. Больше в Малину не ногой, – добавил пользователь группы Олег Емельянов.

Кстати, в выходные и праздники парковка остается бесплатной.

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