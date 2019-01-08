2019-01-08T13:31:56+03:00
Происшествия

В рязанской глубинке предприимчивый пенсионер украл у соседа аккумулятор

Чужую собственность он планировал использовать в своем хозяйстве
Константин МОГИЛИН
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Полицейские раскрыли кражу автомобильного аккумулятора, совершенную из сарая пенсионера в селе Царево Ермишинского района.

В дежурную часть обратился 61-летний мужчина: приехав проведать свой загородный дом, он обнаружил следы взлома в сарае, из которого пропал аккумулятор для грузовика.

- Полицейские опросили местных и выяснили, что к краже может быть причастен 64-летний житель села. Во время визита полицейских в дом этого мужчины оперативник заметил аккумулятор, похожий на похищенный, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На допросе мужчина пояснил, что увидев у соседа аккумулятор, решил забрать его, чтобы использовать в хозяйстве. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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