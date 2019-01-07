На улице Новоселов в Рязани случился «потоп»
Потоки воды устремились по проезжей части, причину прорыва выясняют
Фото: vk.com/voditelrzn62
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7 января по улице Новоселов в Рязани устремились потоки воды. Автомобильное движение из-за этого было затруднено, сообщают пользователи соцсети «ВКонтакте».
- Сотрудники городской аварийной службы выясняют место и причину порыва, - прокомментировали ситуацию в администрации Рязани.
По данным городских властей, все центральные тепловые пункты на момент ЧП работают в штатном режиме, водоснабжение потребителей не прекращалось.
Кроме того, горожанам пообещали, что там, где случился «потоп», дорогу обработают противогололедной смесью.