2019-01-07T17:50:49+03:00
Происшествия

На улице Новоселов в Рязани случился «потоп»

Потоки воды устремились по проезжей части, причину прорыва выясняют
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/voditelrzn62Фото: vk.com/voditelrzn62
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7 января по улице Новоселов в Рязани устремились потоки воды. Автомобильное движение из-за этого было затруднено, сообщают пользователи соцсети «ВКонтакте».

- Сотрудники городской аварийной службы выясняют место и причину порыва, - прокомментировали ситуацию в администрации Рязани.

По данным городских властей, все центральные тепловые пункты на момент ЧП работают в штатном режиме, водоснабжение потребителей не прекращалось.

Кроме того, горожанам пообещали, что там, где случился «потоп», дорогу обработают противогололедной смесью.

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