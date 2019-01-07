У жителя рязанской глубинки изъяли крупную партию марихуаны

7 Янв. 2019 2019-01-07T11:16:42+03:00

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Оперативникам Сасовского района поступила информация, что 25-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту и перевозке запрещенных веществ. Парень довольно часто курсировал между своим населенным пунктом и райцентром, чем привлек внимание правоохранительных органов. Полицейские остановили мужчину на улице Сасова.

- При личном досмотре у него обнаружили сверток с растительной смесью с характерным запахом. Как показали результаты экспертизы, он незаконно хранил при себе 134 грамма марихуаны, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Выясняются все звенья цепи незаконного оборота наркотических средств.