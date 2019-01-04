В рязанской Песочне до вечера снизили подачу тепла

4 Янв. 2019 2019-01-04T10:14:14+03:00

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Утром 4 января на улице Новоселов в Рязани МУП «РМПТС» вновь приступило к ремонту тепломагистрали. Из-за этого в Песочне - на улице Новоселов (в районе ТЦ «Алина»), части улицы Зубковой и Касимовского шоссе - снижена подача тепла в дома.

Как сообщает пресс-служба администрации города, все работы планируется завершить к вечеру.

По информации «Комсомолки», восстановят нормальное теплоснабжение около 20.00. Тем временем от читателей поступают сообщения, что как минимум несколько объектов (в частности, на улице Зубковой) остались без отопления вовсе.