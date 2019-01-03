2019-01-03T12:35:02+03:00
Происшествия

Пьяный водитель на Kia сбил двух школьниц в рязанском поселке

ДТП произошло в Шиловском районе
Роман ДОРОФЕЕВ
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В среду, 2 января, в 21.45 в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области автомобиль Kia сбил двух школьниц: 12-ти и 13-ти лет. Иномаркой управлял 33-летний местный житель. При прохождении освидетельствования алкотестер показал присутствие в крови водителя алкоголя - 0,573 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Девочки получили травмы и обращались за медицинской помощью.

Обстоятельства ДТП уточняются, проводится проверка.

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