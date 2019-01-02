Болельщики ХК «Рязань» определили лучшего игрока в декабре

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:54:27+03:00

Не прошло и месяца, как Сергей Горелов начал выступать в ВХЛ

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Опросы независимо друг от друга проводились в двух группах «ВКонтакте» и в гостевой книге ХК «Рязань». В трех вариантах однозначную победу одержал голкипер Сергей Горелов.

Сергей Горелов, которому 3 января исполнится 34 года, дебютировал в ХК «Рязань» и вообще в Высшей лиге только 5 декабря. До этого играл в белорусском чемпионате и ХК «Ростов». Свой первый же матч за рязанскую команду Горелов отыграл «насухо», сумев сразу завоевать симпатии любителей хоккея. На сегодняшний день вратарь в составе ХК «Рязань» провел 8 матчей, процент отраженных бросков составляет 92.2, коэффициент надежности – 2.36.