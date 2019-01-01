Рязанские полицейские поймали налетчиков, обокравших 77-летнюю пенсионерку

1 Янв. 2019 2019-01-01T14:45:30+03:00

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В ноябре 2018 года двое мужчин в масках с прорезями для глаз, отжав щеколду входной двери, проникли в дом 77-летней пенсионерки из Ямбирно Шацкого района. Угрожая ножом пожилой женщине, они забрали у нее 15 тысяч рублей и золотые украшения. Налетчики скрылись, а инвалид 2 группы обратилась в полицию.

Подозрение пало на 30-летнего жителя Ямбирно, который находился под следствием за хищение, и 29-летнего жителя села Каверино, неоднократно судимого за кражи и незаконный оборот наркотиков. «В адресе» сыщики их не обнаружили, предполагаемые участники разбойного нападения скрылись.

Накануне новогодних праздников оперативники установили, что подозреваемые скрываются в Рязани, проживая в квартире знакомого, и задержали их. Оба признались в содеянном. Полицейские проверяют их на причастность к совершению других преступлений. Сейчас им инкриминируется как минимум одно разбойное нападение.

Информация предоставлена пресс-службой регионального УМВД.