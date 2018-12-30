2018-12-30T15:35:03+03:00
Общество

Новый год рязанцы встретят с морозцем

Опубликован прогноз погоды в нашем регионе на 31 декабря
Сергей ЮРЧЕНКО
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Перед праздником в Рязани установилась настоящая зимняя погодаПеред праздником в Рязани установилась настоящая зимняя погодаФото: Владимир ФРОЛОВ
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В последний день старого года в Рязани будет слегка морозно, но без солнца. Об этом сообщается в прогнозе гидрометеорологической службы, опубликованном управлением МЧС по Рязанской области.

31 декабря ожидается облачная погода. Местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью -15...-10°С, местами до -18°С; днем -10... -5°С. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области будет в норме.

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