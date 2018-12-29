На фестивале «Рязанский пирожок» организуют бесплатную дегустацию

СЕГОДНЯ 17:35 2018-12-29T17:35:02+03:00

После чего гостей попросят определить лучшую продукцию по пяти номинациям

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13 января в областном центре пройдет второй гастрономический фестиваль «Рязанский пирожок», напоминает пресс-служба горадминистрации. Праздник проведут на улице Почтовой. Гостей ждут угощения, дегустации, мастер-классы и концерт лучших артистов города.

На главной пешеходной улице Рязани будут работать 14 ярмарочных домиков с разнообразными хлебобулочными изделиями, в том числе – пирожками. Желающим выдадут жетоны на бесплатную дегустацию, после которой проведут голосование по номинациям:

– Лучшая сладкая начинка

– Лучшая овощная начинка

– Лучшая оригинальная начинка

– Оригинальное оформление торгового места

– Рязанская изюминка.

Начало фестиваля в 12.00.