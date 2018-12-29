На фестивале «Рязанский пирожок» организуют бесплатную дегустацию
13 января в областном центре пройдет второй гастрономический фестиваль «Рязанский пирожок», напоминает пресс-служба горадминистрации. Праздник проведут на улице Почтовой. Гостей ждут угощения, дегустации, мастер-классы и концерт лучших артистов города.
На главной пешеходной улице Рязани будут работать 14 ярмарочных домиков с разнообразными хлебобулочными изделиями, в том числе – пирожками. Желающим выдадут жетоны на бесплатную дегустацию, после которой проведут голосование по номинациям:
– Лучшая сладкая начинка
– Лучшая овощная начинка
– Лучшая оригинальная начинка
– Оригинальное оформление торгового места
– Рязанская изюминка.
Начало фестиваля в 12.00.
.