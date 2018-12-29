Два молодых рязанских сельчанина украли массивные калитки с фермы
Оперативники и участковые полиции, обслуживающие сельские районы, периодически объезжают пункты приема вторсырья, через которые могут реализовывать похищенные металлические предметы.
В ходе такого объезда спасские полицейские обнаружили двадцать массивных калиток от стойл животноводческой фермы весом 26 килограмм каждая. Они установили, что двое 18-летних жителей села Собчаково украли их с летней дойки у села Перкино. Их нашли и задержали. Теперь за полтонны украденного «металла» на них заведено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Сельские воришки могут сами оказаться за запирающимися «калитками» на срок до 5 лет.
Информация предоставлена пресс-службой регионального УМВД.