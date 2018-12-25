Эксперт: Рязанская область существенно просела в инвестиционной привлекательности

СЕГОДНЯ 14:08 2018-12-25T14:08:52+03:00

При этом глава региона поднялся в рейтинге губернаторов на шесть строчек

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Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» распространил рейтинг глав регионов по итогам 2018 года. В нем глава Рязанской области Николай Любимов занял 54 место из 85, что на шесть позиций лучше показателя за 2017 год.

Список составлялся на основе мнения пула экспертов, в который вошли социологи, политологи, лидеры парламентских партий и другие.

Так председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова, проанализировав положение дел в регионах, где главы были избраны осенью 2017 года, не увидела никаких прорывов.

- Не появилось существенных изменений в этих регионах по уровню зарплат, снижению бедности. Рязанская и Калининградская области, Удмуртия существенно просели в инвестиционной привлекательности, - отметила эксперт.