В Рязанской области открыли ДК, построенный по госпрограмме

СЕГОДНЯ 09:08 2018-12-20T09:09:54+03:00

Новые досуговые учреждения в ближайшие два года появятся еще в двух населенных пунктах

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В селе Екшур Клепиковского района при участии губернатора Николая Любимова открыли новый дом культуры. На его строительство потратили более 32 миллионов рублей из бюджетов различных уровней.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, основной объем средств выделялся в рамках госпрограммы по развитию культуры и туризма. В ДК есть зал на 200 мест, кабинеты для кружков, выставочные площади. Учреждение полностью приспособлено для посещения инвалидами.

- Работа по созданию и приведению в порядок объектов культуры будет продолжаться. В 2019 и 2020 году мы планируем построить еще два новых дома культуры, - сказал Николай Любимов.

Где именно появятся новые места досуга, определится по итогам конкурса.