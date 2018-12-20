2018-12-20T09:09:54+03:00
Общество

В Рязанской области открыли ДК, построенный по госпрограмме

Новые досуговые учреждения в ближайшие два года появятся еще в двух населенных пунктах
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: правительство Рязанской области.Фото: правительство Рязанской области.
Изменить размер текста:

В селе Екшур Клепиковского района при участии губернатора Николая Любимова открыли новый дом культуры. На его строительство потратили более 32 миллионов рублей из бюджетов различных уровней.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, основной объем средств выделялся в рамках госпрограммы по развитию культуры и туризма. В ДК есть зал на 200 мест, кабинеты для кружков, выставочные площади. Учреждение полностью приспособлено для посещения инвалидами.

- Работа по созданию и приведению в порядок объектов культуры будет продолжаться. В 2019 и 2020 году мы планируем построить еще два новых дома культуры, - сказал Николай Любимов.

Где именно появятся новые места досуга, определится по итогам конкурса.

Фото: правительство Рязанской области.

Фото: правительство Рязанской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанский Лесопарк посетил Дед Мороз из Великого Устюга
В отношении рязанской автоледи, сбившей двух студенток, возбуждено административное дело
Рязанский бизнес-омбудсмен заявил об уходе с поста
Аркадий Фомин передал подарки для юных рязанцев
В ночь на пятницу в Рязанской области ожидается до -20
В рязанской глубинке пьяный муж пытался задушить супругу
В Рязанской области может появиться вторая Солотча
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Рязанская журналистка задала на пресс-конференции вопрос президенту Владимиру Путину
Рязанские прокуроры нашли многочисленные нарушения в столовых сасовских школ
В министерстве образования Рязанской области прокомментировали ДТП со школьным автобусом
Жительницу рязанской глубинки будут судить за продажу алкогольного суррогата
Еще одна рязанская дорога перейдет под крыло федерального ведомства
Новогоднее чудо: с 1 января в Рязани не будут повышать плату за проезд
На рязанской дороге «Лада Калина» сбила молодую женщину
Рязанского транспортного полицейского обвиняют в инсценировке кражи