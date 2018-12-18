2018-12-18T16:21:20+03:00
Происшествия

Супруги отправятся под суд из-за найденного в Рязанской области кошелька

Выйти на семейную пару помогли местные жители и записи с камер видеонаблюдения
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские раскрыли кражу, совершенную в магазине села Захарово. В дежурную часть обратилась 61-летняя местная жительница, рассказавшая, что у нее пропал кошелек с четырьмя тысячами рублей.

Пенсионерка сообщила, что отправилась в супермаркет за покупками. Расплатившись, она собралась домой, но заметила пропажу. Вернувшись и осмотрев торговый зал, пенсионерка так и не нашла кошелька.

Оперативники вместе с продавцами посмотрели записи камер видеонаблюдения и увидели момент хищения: оставленное на прилавке чужое имущество забрали неизвестные мужчина и женщина.

- Эти люди не пытались найти владельца кошелка или отдать его работникам супермаркета, поэтому их действия юридически квалифицируются как кража, - поясняет пресс-служба регионального УМВД.

Благодаря помощи очевидцев полицейским удалось выяснить, что к хищению причастна семейная пара из столицы, давно проживающая в райцентре. 78-летнего мужчину и 53-летнюю женщину задержали. В отношении них возбудили уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На пешеходном переходе в рязанском райцентре автомобиль сбил двух девушек
В 2019-м в Рязани благоустроят семь общественных пространств
Рязанский Роспотребнадзор предупреждает о скользкости предновогодних акций
Природоохранная прокуратура оштрафовала рязанского министра Андрея Горелова
Коррупционер из рязанской колонии остался по эту сторону колючей проволоки
Оператор платных парковок и администрация Рязани не могут поделить уборку снега
Для рязанских десантников изготовили нательные крестики с парашютом
В Рязанской области сохранится мороз и пройдет небольшой снег
Рязанские врачи спасли жизнь многодетной матери
Николай Любимов: в Рязанской области выявлено еще два дома с обманутыми дольщиками
Воспитанник рязанского детского дома приютил у себя выброшенных на ходу из машины щенков
Николай Любимов: В 2007-2009 годах Рязанская область многое упустила
Рязанские производители и переработчики молока вошли в ТОП-50 по стране
Два предприятия из Рязанской области оштрафовали за небезопасное зерно