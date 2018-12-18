Супруги отправятся под суд из-за найденного в Рязанской области кошелька

18 Дек. 16:21 2018-12-18T16:21:20+03:00

Выйти на семейную пару помогли местные жители и записи с камер видеонаблюдения

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Полицейские раскрыли кражу, совершенную в магазине села Захарово. В дежурную часть обратилась 61-летняя местная жительница, рассказавшая, что у нее пропал кошелек с четырьмя тысячами рублей.

Пенсионерка сообщила, что отправилась в супермаркет за покупками. Расплатившись, она собралась домой, но заметила пропажу. Вернувшись и осмотрев торговый зал, пенсионерка так и не нашла кошелька.

Оперативники вместе с продавцами посмотрели записи камер видеонаблюдения и увидели момент хищения: оставленное на прилавке чужое имущество забрали неизвестные мужчина и женщина.

- Эти люди не пытались найти владельца кошелка или отдать его работникам супермаркета, поэтому их действия юридически квалифицируются как кража, - поясняет пресс-служба регионального УМВД.

Благодаря помощи очевидцев полицейским удалось выяснить, что к хищению причастна семейная пара из столицы, давно проживающая в райцентре. 78-летнего мужчину и 53-летнюю женщину задержали. В отношении них возбудили уголовное дело.