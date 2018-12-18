2018-12-18T08:45:26+03:00
Общество

В рязанских лесах начнут целенаправленный отстрел кабанов и лис

Бороться с распространением опасных болезней животных будут охотники
Мария БЛИНОВА
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В региональном министерстве природопользования прошло заседание Комиссии по охоте и рыболовству. Представители охотпользователей, общественных охотничьих организаций и органов власти обсудили профилактику распространения африканской чумы свиней и бешенства. В том числе подвели итоги работы по регулированию числа кабанов и лисиц, сообщает пресс-служба минприродопользования.

Сами итоги официально не публикуются, однако резюме заседания таково: нужно уменьшать число этих животных, оставив не более 0,25 особей на 1 тыс. га для кабанов и не более 1 особи на 1 тыс. га для лис.

– Необходимо принять меры по повышению заинтересованности охотников для участия в проводимых мероприятиях, – говорится в сообщении.

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