В Рязани открылся новый библиотечно-информационнный комплекс
14 декабря в областной библиотеке имени Горького открылся новый библиотечно-информационный комплекс. Он объединил рязанское региональное отделение президентской библиотеки, мультимедийный зал, центр оцифровки, отдел редких и ценных изданий, центр межкультурных информационных ресурсов на иностранных языках, а также музей книги.
Комплекс, открытый на 3 этаже библиотеки, позволяет транслировать из культурных учреждений разных городов России различные концерты, спектакли, кинопоказы, интерактивные просветительские мероприятия. Стоимость работ п его созданию составила 46,8 миллионов рублей, в том числе 10 миллионов из резервного фонда президента России.
Коллектив и читателей библиотеки поздравили полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев и рязанский губернатор Николай Любимов. Глава региона напомнил, что библиотека уже давно стала местом общественных дискуссий, встреч власти и граждан, культурных конференций.