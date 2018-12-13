2018-12-13T13:18:35+03:00
Недвижимость

Отопление в Рязани подорожает сразу на четверть

Горячая вода немногим меньше
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

На сайте областного правительства опубликовано постановление о предельном изменении платы за коммунальные услуги на 2019-2023 годы.

Согласно документу в Рязани рост тарифов на коммуналку с 1 июля будущего года не должен быть выше таких значений:

– электроэнергия 5%

– газ 3,1%

– отопление 23,9%

– холодное водоснабжение 6,3%

– водоотведение 6,3%

– горячее водоснабжение 21,4%.

Как показывает практика, подарка в виде роста тарифов ниже этих ограничений от коммунальщиков не бывает – ресурсоснабжающие организации возьмут за основу именно эти, то есть максимальные значения.

А значит сумма в графе «Итого» в наших платежках буквально взлетит: судя по вышеприведенному списку больше всего прибавят в цене и без того самые дорогие услуги – отопление и горячая вода.

К примеру, те, кто за централизованное отопление сейчас платит 2000 рублей, будущей осенью отнесут уже 2478 рублей.

Обладатели «двушек», которые сейчас зимой греются, например, за 4 тысячи в месяц, через год будут платить уже почти по 5 тысяч.

Кстати, в документе указано, что в росте тарифов учтено и повышение ставки НДС. Этот налог, напомним, вырастет в январе с 18 до 20 процентов. В пересчете с чиновничьего на русский, рост составит два процентных пункта, а вовсе не 2%, как думают очень многие.

То есть по факту нас ждет увеличение НДС сразу на 11%, что и заложено в росте тарифов на коммуналку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ занял 2 место за лучшую аналитику по рынку облигаций в рамках премии CbondsAwards – 2018
До конца января оборудование в больнице №8 Рязани будет отремонтировано
Разборки жителей Дагестана в рязанском поселке закончились убийством
Губернатор Николай Любимов: Вероятно, покупатели самогонных аппаратов стремятся к новой культуре пития
Рязанский губернатор - о благоустройстве: Надо тщательнее выбирать подрядчиков
В Рязанской области из центра социальной адаптации пропал мужчина
В центре Рязани на «зебре» сбили молодую женщину
В Рязанской области взносы на капремонт могут вырасти почти в полтора раза
Популярное озеро рядом с Рязанью очистят в будущем году
С наступающим Новым годом рязанцев поздравляет компания «Мармакс»
13-летняя школьница из Рязанской области нашлась спустя пять дней
Маршрут троллейбуса №12 в Рязани удлинят
В Рязани чествовали лучших спортсменов и тренеров уходящего года
Рязанские следователи отправились в рейды по квартирам с многодетными семьями
Рязанцы могут застраховать свои квартиры за 150 рублей в месяц
Рязанского врача-уролога будут судить за тяжкий вред здоровью пациента
Рязанская молодая семья приспособилась питаться за счет продуктового магазина
30-летняя рязанка воспользовалась тем, что мужчина уснул под действием алкоголя
Рязанская нефтеперерабатывающая компания оказала помощь Окскому заповеднику
В ДТП на дороге Рязань – Спас-Клепики пострадали три человека
Радиостанция «Радио ОК» подарила новогоднюю сказку своим друзьям