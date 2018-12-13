СЕГОДНЯ 11:39 2018-12-13T13:18:35+03:00

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На сайте областного правительства опубликовано постановление о предельном изменении платы за коммунальные услуги на 2019-2023 годы.

Согласно документу в Рязани рост тарифов на коммуналку с 1 июля будущего года не должен быть выше таких значений:

– электроэнергия 5%

– газ 3,1%

– отопление 23,9%

– холодное водоснабжение 6,3%

– водоотведение 6,3%

– горячее водоснабжение 21,4%.

Как показывает практика, подарка в виде роста тарифов ниже этих ограничений от коммунальщиков не бывает – ресурсоснабжающие организации возьмут за основу именно эти, то есть максимальные значения.

А значит сумма в графе «Итого» в наших платежках буквально взлетит: судя по вышеприведенному списку больше всего прибавят в цене и без того самые дорогие услуги – отопление и горячая вода.

К примеру, те, кто за централизованное отопление сейчас платит 2000 рублей, будущей осенью отнесут уже 2478 рублей.

Обладатели «двушек», которые сейчас зимой греются, например, за 4 тысячи в месяц, через год будут платить уже почти по 5 тысяч.

Кстати, в документе указано, что в росте тарифов учтено и повышение ставки НДС. Этот налог, напомним, вырастет в январе с 18 до 20 процентов. В пересчете с чиновничьего на русский, рост составит два процентных пункта, а вовсе не 2%, как думают очень многие.

То есть по факту нас ждет увеличение НДС сразу на 11%, что и заложено в росте тарифов на коммуналку.