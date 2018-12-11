В рязанский суд передано дело о закопанном возле водонапорной башни трупе
Во вторник, 11 декабря, прокуратура Рязанского района передала в суд дело о «закопанном возле водонапорной башни трупе». По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» перед Фемидой предстанет житель поселка Варские.
В июне 2018 года неподалеку от поселка компания распивала спиртное. Возникла ссора. Во время конфликта мужчина нанес оппоненту несколько ударов кулаком в лицо, а затем стал добивать жертву ногами. После этого агрессивный мужчина отправился в магазин за новой бутылкой. Компания оттащила избитого товарища в кусты, чтобы агрессор более его не бил.
Однако через некоторое время выяснилось, что пострадавший мертв. Тогда мужчина, распустивший руки, сходил за лопатой и закопал труп неподалеку от водонапорной башни.
Тревогу забили соседи погибшего, сообщает издательство «Пресса». Они сообщили в полицию, что хозяин дома давно не появляется в поселке. Стражи правопорядка быстро восстановили хронологию событий. Была проведена эксгумация.
Патологоанатомы, проведя комплекс сложнейших экспертиз, выяснили характер травм и причины смерти. Мужчина свою вину признал. Кстати, ранее он уже был неоднократно судим.
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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