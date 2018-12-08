В Рязани задержали «телефонного» мошенника-рецидивиста

СЕГОДНЯ 14:59 2018-12-08T14:59:20+03:00

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Сотрудники отдела МВД России по Советскому району Рязани раскрыли два мошенничества. Добычей, как позже выяснилось, рецидивиста, стали дорогостоящие смартфоны доверчивых жительниц областного центра. Об этом сообщил сайт ведомства.

В первом случае он устроился на работу в салон по ремонту оргтехники, в который обратилась владелица дорогого смартфона. Он взял его якобы для устранения неполадок, а затем попросту исчез. По описаниям потерпевшей оперативники узнали своего «старого знакомого».

В ходе предварительного расследования выяснилось, что 28-летний рязанец причастен к еще одному мошенничеству. Полицейские установили, что несколько дней назад 16-летняя рязанка, подбирая для себя смартфон, нашла на одном из сайтов по продаже подержанных телефонов подходящую модель. Связавшись через интернет с продавцом смартфона, она после недолгого общения, чтобы оставить сделку за собой, согласилась переслать ему задаток в размере 20 тысяч рублей. Получив деньги, продавец перестал выходить на связь.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.