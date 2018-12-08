На трассе М-5 в Рязанской области в ДТП погибли 4 человека

СЕГОДНЯ 12:45 2018-12-08T12:45:34+03:00

По версии дознавателей иномарка выехала на встречную полосу и попала под фуру

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8 декабря в 10.00 в районе села Крутицы Шиловского района на автодороге М-5 «Урал» в результате столкновения легкового автомобиля «Мицубиси Лансер» и большегруза четыре человека погибли и один травмирован. Об этом сообщает сайт регионального УМВД.

По предварительной информации, на 279-ом километре житель московского региона, управляя легковым автомобилем «Мицубиси Лансер», совершил столкновение с большегрузом «Скания», которым управлял житель Пензенской области. В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля «Мицубиси Лансер» погибли, и один из пассажиров иномарки был госпитализирован. Несовершеннолетних среди погибших и пострадавших нет.

По предварительной информации, причиной трагического ДТП мог стать выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения. На месте работают сотрудники полиции.